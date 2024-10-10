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В Химках расширят производство по пошиву одежды для космонавтов

В городском округе Химки почти 30 лет швейное производство «Андром» изготавливает высококачественную одежду для космонавтов и сотрудников космических миссий. В рамках партийного проекта «Выбирай свое» депутат совета депутатов Артур Каримов вместе с представителями МКУ «Малый бизнес Химки» посетили предприятие и предложили возможные варианты расширения посредством получения субсидий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Компания занимается разработкой одежды, способной выдерживать экстремальные условия: перепады температур, воздействие радиации и другие факторы. Каждая деталь формы прошла долгий путь испытаний и тестирования, прежде чем попасть на плечи астронавтов», — поделился Артур Каримов.

Для максимального комфорта при изготовлении специальных костюмов рабочие используются новейшие материалы — дышащие и прочные. Специалисты фирмы также отметили, что учитывают особенности микроклимата, в том числе возможность регулировки температуры и вентиляции.

«Проект «Выбирай свое» подчеркивает важность поддержки и развития подобных производств, которые не только делают нашу жизнь безопаснее, но и открывают дверь в будущее. Мы активно поддерживаем местных предпринимателей и способствуем развитию отечественного производства», — сказал представитель МКУ «Малый бизнес Химки» Радмил Жданнатов.

Муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, в Химках сотрудники «Малого бизнеса Химки» регулярно оказывают необходимые меры поддержки компаниям и любым предпринимателям. На подобных встречах специалисты консультируют бизнесменов и рассказывают о субсидировании.

В муниципалитете реализуют программы партии «Единая Россия» — «Предпринимательство» и «Выбирай свое». Подробнее можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.