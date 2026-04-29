В Химках провели гастроэкскурсию для предпринимателей

Обучающую гастроэкскурсию «Бонгусто: две стихии вкуса» провели 28 апреля в Химках для местных предпринимателей. Участникам показали, как на одной площадке совмещают производство сыров и осетинских пирогов, а также разобрали реальные бизнес-кейсы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовало МКУ «Малый бизнес Химки». Экскурсия объединила представителей малого бизнеса, которые познакомились с опытом совмещения разных направлений в одном производстве.

Участникам продемонстрировали полный цикл изготовления премиальных сыров — бурраты, страчателлы, пармезана и твердых сортов — а также традиционных осетинских пирогов. Организаторы показали, как небольшая компания выстраивает работу с локальным сырьем, налаживает сбыт и развивает производство.

Предприниматели наблюдали за процессом изготовления продукции, обсудили стратегии развития и сложности параллельной работы производственных линий. Экскурсия завершилась дегустацией сыров и пирогов. В неформальной обстановке гости обменялись контактами и обсудили возможности сотрудничества.

Представители МКУ «Малый бизнес Химки» подчеркнули, что подобные встречи помогают предпринимателям делиться опытом, находить новые решения и вдохновляться успешными практиками. Организация планирует и дальше проводить мероприятия для поддержки малого бизнеса в городе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“, — заявил Воробьев.