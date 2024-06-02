В Химках прошел международный форум предпринимателей «Россия-Китай»

При поддержке Торгово-промышленной палаты Подмосковья обособленным подразделением Союза ТПП по г.о. Химки приглашены предприниматели со всего региона. Совместно с руководителем Химкинской ТПП Артуром Каримовым к участию в форуме приглашена бизнес-делегация из Китая.

В ходе торжественной части Каримов поприветствовал новых членов палаты и вручил членские билеты. Также предприниматели, помогающие гуманитарными грузами в зоне проведения СВО, получили благодарственные письма.

Премией проекта «Выбирай свое» были награждены одни из крупнейших компаний Химок и по совместительству члены ТПП, которые активно помогают нашим бойцам.

«В Московской области вторую неделю проходят мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства. В рамках федерального партийного проекта «Выбирай свое» в Московской области второй год подряд проходят встречи, круглые столы, бизнес-завтраки и иные формы встреч с представителями бизнеса под эгидой «Сделано в городском округе - Выбирай свое». Кроме того, одних из самых лучших награждают одноименной наградой-премией «Выбирай свое». Каждый муниципалитет представляет до трех кандидатур на муниципальный этап награды-премии «Выбирай свое». Городской округ Химки представил также трех кандидатов на награду-премию «Выбирай свое» - это ООО «Альянс Лес», ООО «МГМ Логистик», ООО «Производственный комбинат «Натуральные напитки», - сказал Маликов.

Кроме того, в этом году у награды-премии «Выбирай свое» появились партнеры, которые выделили сувенирную продукцию. Партнерами оказались торговые марки «Зеленая гора» и «Радость труда».

Депутат таже отметил, что городской округ Химки является одним из лидеров по реализации проекта «Выбирай свое»,

В ходе мероприятия участники обменивались опытом и знаниями, был проведен ряд пленарных сессий, направленных на решение актуальных проблем и перспектив развития бизнеса между Россией и Китаем.

Пресс-секретарь союза китайских предпринимателей Ван Сяожань рассказал о развитии сотрудничества представителей бизнес-сообществ России и Китая.

«На данный момент идет очень активное взаимодействие в сферах экономики, культуры, науки и промышленности. Именно сейчас наступило то время, когда нам необходимо объединиться и показать значимость наших совместных проектов», – сказал Ван Сяожань.

Патриотический дух и размах русской души придал мероприятию модный показ дизайнерской одежды в русско-народном стиле от дизайнера, композитора, заслуженного деятеля культуры Подмосковья – Виктории Цыгановой. Представители международной делегации вместе с певицей исполнили легендарную песню времен Великой Отечественной войны - «Катюша».

Форум «Россия-Китай» в Химках стал еще одним показателем укрепления экономических связей между Россией и Китаем, а также подтвердил намерение обеих стран работать вместе на благо обоих народов и развития международной экономики. Это мероприятие станет значительным шагом на пути к углубленному сотрудничеству и интеграции бизнеса России и Китая, что, в свою очередь, способствует развитию инноваций и росту экономического потенциала обеих стран.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», - отметил Воробьев.