В Химках прошел форум предпринимателей «Бизнес-Restart»

Ранее в Химках провели ежегодный форум «Бизнес-Restart» — место, где идеи встречаются с возможностями, а предприниматели находят партнеров, поддержку и вдохновение. Представители малого и среднего предпринимательства собрались, чтобы вместе наметить вектор развития местного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На форуме участники смогли презентовать свою продукцию и услуги, обменяться опытом между коллегами, завести новые связи для совместных проектов и узнать о мерах господдержки.

В Химках зарегистрировано почти 23 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Ежегодно их число увеличивается на 5-7%.

«Мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах. С 2022 по 2024 год 37 социальных предприятий получили субсидии из регионального бюджета на 238 миллионов рублей. В этом году 4 компании стали участниками программы «Франшиза», 8 компаний — программы «Маркетплейс», — подчеркнула глава Химок Елена Землякова.

Программы поддержки, которые работают в Химках уже сегодня: «Франшиза» — помощь в запуске проверенных бизнес‑моделей, «Маркетплейсы» — выход на цифровые торговые площадки, субсидии на оборудование — компенсация затрат на закупку техники, аренда с поддержкой — льготы на помещения для новых производств.

«Мы продолжаем работать над созданием благоприятных условий для бизнеса в Химках. Наша задача — сделать так, чтобы каждый предприниматель чувствовал себя защищенным и мог реализовывать свои планы», — отметил заместитель главы Химок Александр Морозов.

На форуме обсудили и изменения, которые коснутся бизнес в следующем году. Это и пересмотр ставки НДС, и снижение порога доходов для упрощенной системы налогообложения, и сокращение льгот по страховым взносам для малого и среднего предпринимательства. Несмотря на все изменения условия введения бизнеса останутся комфортными для всех предпринимателей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.