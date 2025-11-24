В Химках пройдет бизнес форум

Предпринимателей города приглашают на Форум «Бизнес-Restart — 2025». На мероприятии можно будет узнать о доступных мерах поддержки для развития бизнеса в округе, обсудить перспективы развития экономики региона и обменяться успешным опытом, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки

Программа включает в себя:

1. Актуальные знания: эксперты расскажут о всех доступных мерах поддержки бизнеса в Химках — от грантов до консультационных программ.

2. Открытый диалог: каждый желающий сможет задать вопросы представителям федеральных и региональных органов власти, юридических компаний.

3. Практический опыт: спикеры разберут кейсы успешных предпринимателей Подмосковья, которые уже прошли путь от идеи до устойчивого бизнеса.

4. Нетворкинг: общение с коллегами-предпринимателями из разных сфер.

«Поддержка предпринимательства — один из приоритетов для Химок. Форум „Бизнес‑Restart — 2025“ — это возможность узнать о мерах поддержки, задать вопросы экспертам и найти единомышленников», — отметил депутат Артур Каримов.

Форум пройдет 26 ноября, в 11:00 по адресу: улица Кирова, владение 24, АУ «Арена Химки». Участие в форуме бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9TunAm4brifNf5E1u3O5xfw1F6pqTdO1Q2HVacGswIeMs8g/viewform?usp=dialog

Организаторы форума — Правительство Московской области и администрация городского округа Химки. В роли спикеров выступят предприниматели Московской области, представители федеральных и региональных органов власти, руководители организаций, оказывающих поддержку предпринимательству, а также представители банковского сектора, консалтинговых и юридических компаний.

По любым вопросам можно обращаться в МКУ «Малый бизнес Химки», тел.: 898-56-84–94–92, e-mail: info.mbh@admhimki.ru

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на Съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате „Лайт Индастриал“. Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.