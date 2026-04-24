В Химках приостановили лицензию бара за нарушения продажи алкоголя

Лицензию бара «Емкость24» на Аптечной улице в Химках приостановили после выявленных нарушений при продаже алкоголя. Решение 23 апреля приняло министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области по итогам проверки и контрольной закупки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Поводом для проверки стали обращения жителей близлежащих многоквартирных домов. Они сообщали о нарушениях общественного порядка и режима тишины в вечернее и ночное время в заведении, расположенном по адресу: улица Аптечная, дом 3А.

Сотрудники министерства совместно с представителями УМВД России по городскому округу Химки провели контрольную закупку. Бар работал на основании действующей лицензии на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания. Однако проверка показала, что спиртное реализовывали без вскрытия потребительской тары, что противоречит требованиям федерального законодательства.

Материалы направили в министерство для возбуждения дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.17 КоАП РФ и последующего рассмотрения в суде. Действие лицензии предприятия приостановлено, контрольные мероприятия в отношении объекта продолжаются.

В ведомстве уточнили, что с начала года в Подмосковье проверили более 800 торговых точек. Из незаконного оборота изъяли свыше 1,4 тыс. бутылок алкогольной продукции. Особое внимание инспекторы уделяют объектам в многоквартирных домах и рядом с образовательными и медицинскими учреждениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.