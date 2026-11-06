В Химках построят производственно-складской комплекс за 8 млрд руб

Компания Spring Development Group получила разрешение на строительство комплекса Spring Industry в Химках. Инвестиции в проект составят около 8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Комплекс Spring Industry площадью более 76 тыс. кв. м построят на участке в 11 га в микрорайоне Подрезково, на Ленинградском шоссе, в 11 км от МКАД. Формат Light Industrial предполагает производственные помещения с готовой инфраструктурой преимущественно для малого и среднего бизнеса.

«Реализация будет идти в три очереди, ввод первой запланирован на IV квартал 2027 года. Ожидается, что после запуска комплекса на его территории будет создано более 700 рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Первая очередь включает производственно-складской корпус площадью 21,7 тыс. кв. м на 40 блоков с возможностью объединения.

«Мы стремимся создать один из лучших продуктов в сегменте Light Industrial — современный комплекс, где можно объединить производство, шоурум и офис в одном пространстве», — прокомментировала основатель Spring Development Group Нина Григорян.

По ее словам, при проектировании учитывали функциональность помещений и качество архитектуры, удобство работы команды и встреч с клиентами.

«Выход Spring Industry на стадию строительства усиливает предложение в дефицитной нише ближнего Подмосковья», — отметил директор департамента складской и индустриальной недвижимости Invest7 Александр Перфильев.

Он назвал Light Industrial одним из наиболее востребованных форматов для малого и среднего бизнеса, которому нужны готовая инженерия и удобная логистика.

Spring Development Group ведет проекты от инвестиционной модели до строительства и управления. В портфеле — около 80 тыс. кв. м объектов в работе и земельный банк в 14 га. Эксклюзивный брокер Spring Industry — Invest7.

Подобрать площадку можно на инвестиционной карте Подмосковья: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Она создана в рамках внедренного в регионе инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.