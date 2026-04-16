В Химках обсудили меры поддержки бизнеса и рост МСП

Бизнес-завтрак с участием главы Химок Инны Федотовой прошел 16 апреля в выставочном комплексе «Артишок». Предприниматели и представители правительства Московской области обсудили развитие экономики, субсидии и поддержку участников СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие более 30 предпринимателей. К диалогу присоединились первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков, заместители министра Анатолий Мальцан и Кирилл Жигарев, директор департамента Торгово-промышленной палаты региона Елена Каныгина, а также лидеры Движения общественной поддержки Николай Томашов и Владислав Степушин.

Участники обсудили ключевые направления развития предпринимательства в формате «вопрос-ответ». Особое внимание уделили действующим мерам поддержки и субсидиям. В округе зарегистрировано более 23 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, ежегодный прирост составляет 5–7%.

«Обсудили темы, которые волнуют предпринимателей. Зафиксировали задачи, которые будем прорабатывать вместе с коллегами. Наша задача — сохранить динамику и комфортные условия для развития бизнеса», — подчеркнула Инна Федотова.

Отдельный блок встречи посвятили гуманитарной миссии. С начала специальной военной операции из Химок отправили более 650 тонн грузов для участников СВО, их семей и жителей приграничных территорий. Предприниматели сформировали актуальный список потребностей и наметили дальнейший план работы, лучших меценатов отметили благодарностями.

«Связь между развитием экономики и поддержкой фронта очевидна: устойчивый бизнес позволяет системно помогать тем, кто защищает страну. В Химках эту работу выстраивают комплексно», — отметил Николай Томашов.

Подобные встречи планируют проводить регулярно для оперативного реагирования на запросы бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.