В Хабаравском крае хотят построить птицеферму на 600 т мяса в год

Правительство Хабаровского края заявило о поиске инвесторов для реализации проекта современной птицеводческой фермы, ориентированной на производство мяса бройлеров. Пресс-служба губернатора заявила, что данная инициатива призвана решить проблему зависимости региона от завоза курятины из других субъектов РФ. Планируется создать собственное производство, чтобы закрыть внутренний дефицит в 46 тыс. тонн, сообщает КомсаNews .

Власти региона предлагают инвесторам рассмотреть возможность строительства современной птицефермы, которой в настоящее время в крае нет. Агентство по привлечению инвестиций и развитию инноваций (АПИРИ) выступило с инициативой создания предприятия, специализирующегося на выращивании бройлеров, и провело анализ перспективных направлений для вложений.

В настоящее время Хабаровский край полностью полагается на поставки мяса птицы из других регионов, несмотря на то, что потребность в курятине оценивается в 49 тыс. тонн ежегодно. Для достижения самообеспечения региону необходимо увеличить объемы производства более чем на 46 тыс. тонн. Представленный инвестиционный проект является отправной точкой в этом направлении.

«У нас есть детальный проект строительства птицефермы по выращиванию бройлеров мощностью 300 тыс. голов. Предприятие сможет ежегодно производить 600 тонн мяса птицы, а также побочную продукцию», — отметил руководитель центра инвестиционной аналитики АПИРИ Василий Хмельницкий.

Для успешной реализации проекта потребуется инвестировать 331 млн рублей, а срок окупаемости вложенных средств составит примерно 10,5 лет. Администрация района им. Лазо уже выбрала подходящую площадку для размещения будущего производства.

