В Госдуму внесут инициативу о разовом налоге на дорогие транспорт и недвижимость

Депутаты «Справедливой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесут на рассмотрение Государственной думы РФ проект закона о разовом налоге на покупку дорогостоящих автомобилей, яхт, самолетов и жилья, сообщает ТАСС .

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс страны. Инициатива направлена на установление разового налога на приобретение дорогостоящих транспортных средств. Это нововведение коснется машин, у которых цена составляет более 20 млн рублей, а еще яхт, катеров, вертолетов и самолетов стоимостью более 50 млн рублей. Налоговая ставка составит от 1 до 4% от размера стоимости покупки, процент будет зависеть от ценовой категории транспортного средства.

По документу, уплата налога должна производиться единовременно при госрегистрации транспортного средства или в течение 30 календарных дней с даты покупки, если регистрация не требуется или не проведена. Процедура будет невозможна без уплаты налога.

Кроме того, парламентарии предложили ввести дифференцированные ставки налога на дорогостоящую недвижимость. Для зданий и помещений стоимостью от 350 млн рублей повышенная ставка может составить 3%, для недвижимости стоимостью более 450 млн рублей — 3,5%, свыше 550 млн рублей — 4%.

Этот подход позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджеты субъектов страны и местные бюджеты, а еще сформирует стимулы для оптимизации владения избыточной недвижимостью и сверхдорогим движимым имуществом.

