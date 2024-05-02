В Госдуме заявили о старте реформы налоговой системы в мае

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что российскую налоговую систему начнут реформировать уже в мае. По его словам, в связи с нововведениями бизнес ждут максимально лояльные и прозрачные условия амнистии, сообщает NEWS.ru .

Парламентарий добавил, что амнистия не прудсматривает начисление штрафов и пеней. Предпринимателям также не будет грозить уголовное преследование.

«В целом система проверок по итогам обсуждений будет ориентирована на профилактическую работу с налогоплательщиками, — отметил Говырин.

По словам депутата, вопрос по дифференцированной ставке НДФЛ также будет решен.

Кроме этого, Говырин обратил внимание, что в России необходимо создать комфортные условия, чтобы граждане могли заниматься малым и средним бизнесом. По его мнению, важно сделать так, чтобы коммерсанты не получали сразу «письма счастья» с предписаниями, а сначала им адресовывали предупреждения о рисках нарушений и необходимости внести конкретные правки.

Говырин подчеркнул, что целью налоговых проверок должен быть не прессинг, а именно предупреждение нарушений.