В Госдуме предложили ввести регулирование цен на товары в магазинах

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об ограничении совокупной торговой наценки 100 процентами, сообщает MK.ru .

Согласно позиции автора законопроекта, предлагаемые меры позволят снизить остроту проблемы роста цен, не создавая при этом риска возникновения дефицита и последующего упадка в сфере торговли и производства.

«Один из факторов роста цен — злоупотребление своим монопольным положением торговых сетей, которые часто многократно завышают цены на продукцию», — заявил Делягин.

Депутат отметил, что в связи с этим разрабатывается механизм регулирования совокупной торговой наценки, то есть превышения розничной цены над ценой производителя или (в случае импорта) таможенной стоимостью товара.

При этом устанавливается максимально допустимый уровень наценки в размере 100%, что позволяет избежать чрезмерного давления на добросовестных участников рынка и ограничить возможности для недобросовестных торговых монополистов.

Делягин добавил, что при принятии законопроекта кабмин наделяется правом менять ограничения для отдельных групп товаров и регионов на время или навсегда.

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