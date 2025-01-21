В Госдуме предложили ввести регулирование цен на товары в магазинах
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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об ограничении совокупной торговой наценки 100 процентами, сообщает MK.ru.
Согласно позиции автора законопроекта, предлагаемые меры позволят снизить остроту проблемы роста цен, не создавая при этом риска возникновения дефицита и последующего упадка в сфере торговли и производства.
«Один из факторов роста цен — злоупотребление своим монопольным положением торговых сетей, которые часто многократно завышают цены на продукцию», — заявил Делягин.
Депутат отметил, что в связи с этим разрабатывается механизм регулирования совокупной торговой наценки, то есть превышения розничной цены над ценой производителя или (в случае импорта) таможенной стоимостью товара.
При этом устанавливается максимально допустимый уровень наценки в размере 100%, что позволяет избежать чрезмерного давления на добросовестных участников рынка и ограничить возможности для недобросовестных торговых монополистов.
Делягин добавил, что при принятии законопроекта кабмин наделяется правом менять ограничения для отдельных групп товаров и регионов на время или навсегда.
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