Назван крепкий алкоголь, сильнее всего подорожавший с начала 2025 года

«Ценозавр»: водка сильнее всего подорожала из крепкого алкоголя с начала года

В категории крепкого алкоголя в России с начала января существеннее всего выросла в цене водка, рассказали РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

Для анализа изменения цен были отобраны различные виды алкоголя разных производителей. Их стоимость была проанализирована в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России.

В категории крепкого алкоголя в России с начала января существеннее всего выросли в цене водка (+3,7%), виски (+1,8%) и ром (+1,3%), бренди и коньяк практически не изменились в цене (+0,2% и +0,3%, соответственно).

На сегодняшний день средние цены за бутылку водки объемом 0,5 литра составляют 549 рублей, бренди — 877 рублей, коньяка — 1204 рубля, виски — 948 рублей, рома — 835 рублей.

Если говорить о винах, то они подорожали в среднем на 2,9%. При этом игристые вина выросли в цене в меньшей степени, на 2,2%. В среднем бутылка вина объемом 0,75 литра будет стоить в районе 1013 рублей, игристого вина — 1149 рублей, отмечает «Ценозавр».