В Госдуме пояснили, когда вступит в силу закон о жилищно-накопительных вкладах

Аксаков: закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что закон о жилищно-накопительных вкладах будет принят в конце этого года и вступит в силу весной текущего года, сообщает РИА Новости .

«По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года», — сказал Аксаков.

Он подчеркнул, что жилищные вклады помогут россиянам накапливать средства для первоначального взноса по ипотеке.

Депутат добавил, что в настоящее время идет обсуждение размера ставок по данным вкладам. Укрепить доверие граждан к такому инструменту поможет повышенное страховое покрытие.

Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект о введении жилищно-накопительных вкладов в России. Вкладчиками смогут быть только физлица, а по окончании вклада средства и начисленные на них проценты будут направлены на приобретение жилой недвижимости вкладчику.