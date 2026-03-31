В Госдуме объяснили, почему в России выросли цены на яйца

Депутат Оглоблина раскрыла, когда в РФ снизятся цены на яйца

Стоимость яиц в РФ может прийти «в норму» в конце апреля-начале мая. Текущие колебания появились из-за высокого спроса перед Пасхой и перерасчетом цены весной, рассказала ТАСС зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Стоимость яиц увеличивается каждый год перед христианским праздником. Эксперты считают, что цены станут прежними в конце апреля-начале мая, отметила парламентарий.

Недостатка яиц в РФ нет. Их производство увеличилось за первые месяцы года на 2,7%.

Перед Пасхой миллионы россиян приобретают яйца в огромных количествах. Из-за этого появляется пиковая нагрузка на рынок. На цену яиц оказывает влияние и рост стоимости корма, электричества, логистики.

25 марта ФАС РФ отправила предупреждение крупным торговым сетям. В ведомстве отметили, что нельзя необоснованно увеличивать стоимость куриных яиц перед Пасхой, которая у православных россиян пройдет 12 апреля.

