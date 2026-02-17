сегодня в 12:37

Экономист Перская: немцы жалуются на «отрицательный рост» у экономики Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в стране возвращается всеобщий призыв на военную или альтернативную службу. Такое решение прокомментировала директор института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская, отметив, что немецкая экономика падает, сообщает Общественное Телевидение России .

Жители Германии называют происходящее в стране отрицательным ростом. Экономика страны увеличивается, но с минусовым показателем, отметила Перская. В такой ситуации власти Германии создают некий «цементирующий фактор» для жителей, пытаются подать надежду и ориентир.

«Они начинают возвращаться к стратегии Гитлера, то, что было в 1936 году», — выразила мнение экономист.

Перская предложила вспомнить Мюнхен. Тогда Гитлер призывал немцев объединиться, пойти и восстановить немецкие нацию, дух.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.