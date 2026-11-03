В Электростали выпустили бункеровоз грузоподъемностью свыше 10 тонн

Компания «ТК ЛИФТ» из Электростали разработала и выпустила бункеровоз, способный поднимать более 10 тонн. По данным производителя, оборудование с такими характеристиками в России больше не выпускают, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Портальный погрузчик стал собственной разработкой «ТК ЛИФТ». Его изготовили специально под шасси МАЗ. Бункеровозы повышенной грузоподъемности будут востребованы на строительных объектах, в коммунальных службах и других сферах.

«ТК ЛИФТ» входит в группу компаний «Торг-Ком», которая занимается разработкой, производством и обслуживанием грузовой спецтехники.

«Компания «ТК ЛИФТ» получила имущественную поддержку от Московской области — участок земли в аренду по льготной ставке. Сегодня на этом участке уже построен и работает новый завод, где выпускается навесное оборудование для грузовой техники. Инвестиции в запуск предприятия составили 550 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.