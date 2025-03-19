В Электростали появится новое производство повседневной и спортивной одежды

Компания «Элтекстиль» намерена создать в Электростали современное швейное производство, ориентированное на импортозамещение. Новый завод будет оснащен высокотехнологичным оборудованием и специализироваться на выпуске повседневной и спортивной мужской и женской одежды. Проект предусматривает возможность последующего расширения производственной линейки, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Компания «Элтекстиль» планирует инвестировать 85 млн рублей в развитие производства, которое начнет работу в 2028 году. Проект предусматривает создание порядка 40 новых рабочих мест. После выхода на полную мощность на предприятии будут выпускать свыше 2 тыс. единиц текстильных и трикотажных изделий в год. В перспективе компания планирует расширить ассортимент продукции с учетом потребительского спроса, включив в производственную линейку детскую одежду», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестор получил земельный участок в аренду на льготных условиях. На первом этапе будет создана современная производственная линия с полуавтоматическим и автоматическим швейным оборудованием. Это позволит выпускать широкий ассортимент сезонной и всесезонной одежды.

«Реализовывать свой инвестпроект компания будет на предоставленном земельном участке площадью 2,7 га с видом разрешенного использования под производственную деятельность. На участке разместят производственно-складское здание и производственное здание с бытовым комплексом», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.