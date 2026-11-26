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Глава Электростали Филипп Ефанов 25 ноября провел тематическую выездную администрацию для местных предпринимателей. Участники обсудили поддержку и развитие бизнеса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители малого бизнеса Электростали на встрече с главой городского округа Филиппом Ефановым обсудили актуальные вопросы, представили предложения и рассказали о трудностях в повседневной работе. Тематическая выездная администрация прошла 25 ноября в открытом формате.

Участники подробно рассмотрели меры государственной поддержки, открытие новых объектов и расширение действующего бизнеса, а также оформление разрешительной документации. Отдельное внимание уделили содержанию прилегающих территорий, благоустройству и участию предпринимателей в мероприятиях городского округа.

Все поступившие вопросы и предложения взяли в работу. На встрече отметили важность постоянной обратной связи с предпринимателями, своевременного решения возникающих проблем и создания условий для развития бизнеса в Электростали.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.