В экономике РФ собираются перейти к широкому использованию цифрового рубля

Путин: надо перейти к полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам в формате ВКС, на котором обсудил использование цифрового рубля, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер и члены правительства рассмотрели вопросы развития цифровых технологий в финансовой сфере, в частности, внедрение в экономику цифрового рубля. Путин назвал это направление перспективным и динамически развивающимся.

По словам президента, внедрение цифрового рубля особенно востребовано со стороны бизнеса. Современные технологии уже меняют схемы торговли и международных расчетов.

Путин отметил необходимость создания условий для развития и регулирования с помощью правовой базы цифровых активов. Так, он уточнил, что ЦБ в августе прошлого года уже запустил тестовый проект по использованию цифрового рубля, который может стать одной из форм национальной денежной единицы.

В проекте принимают участие 12 банков, а также торгово-сервисные предприятия из различных городов РФ. По состоянию на первое июля в этой системе уже совершено более 27 тыс. переводов и более 7 тыс. оплат товаров и услуг.

Таким образом, она доказала свою функциональность. Следующий шаг — переход к полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику России.

Также Путин на совещании обсудил исполнение ранее данных поручений по урегулированию майнинга цифровых валют в РФ.