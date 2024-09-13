В Екатеринбурге дорожает «молочка», но овощи из «борщевого набора» дешевеют

Так, в последнее время в уральской столице отмечается существенное повышение стоимости молочной продукции. В частности, цена на сметану жирностью 20% выросла с 67 рублей до 84 рублей. Аналогичная тенденция зафиксирована и в отношении творога той же жирности, который подорожал с 70 до 90 рублей за такую же фасовку.

Лидером роста цен стало сливочное масло. На некоторых предприятиях, таких как «Ирбитское», его стоимость повысилась на 40 рублей, составив в среднем 209,9 рубля за упаковку. Вместе с тем в ряде торговых точек Екатеринбурга этот продукт пока можно приобрести по прежним, более низким ценам.

Помимо «молочки», подорожали и некоторые другие продовольственные позиции. Так, за прошедшую неделю бананы прибавили в цене 1,05%, пшено — 1,08%, помидоры — 1,75%.

Однако, по данным Свердловскстата, сразу на 4-8% снизилась стоимость овощей, входящих в так называемый «борщевой набор» — картофеля, капусты, лука, свеклы и моркови.