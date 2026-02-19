сегодня в 16:51

В ЕК подтвердили остановку поставок Венгрией дизтоплива на Украину

Еврокомиссия подтвердила прекращение продаж дизельного топлива Украине Венгрией и Словакией. Страны поступили так, поскольку Киев перекрыл поставки нефти из РФ по нефтепроводу «Дружба», рассказала представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в бельгийском Брюсселе, сообщает ТАСС .

Еврокомиссия получила информацию. Проводится анализ ситуации.

Итконен добавила, что ЕК собирается поддерживать Украину. Помощь будут оказывать, в том числе в области энергетики.

Проблемы, связанные с прекращением поставок топлива между Украиной, Венгрией и Словакией, планируют обсуждать 26 февраля. Тогда пройдет экспертная встреча Координационной группы ЕС по нефти в Брюсселе.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.