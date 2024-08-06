сегодня в 10:44

В Дубну прибудут делегации из стран БРИКС, Беларуси, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и ОАЭ

Организаторы форума — Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон, Правительство Московской области и ОЭЗ «Дубна». В мероприятии примут участие представители стран БРИКС, Беларуси, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и ОАЭ.

Цель форума — обмен опытом, налаживание деловых контактов и обсуждение совместных проектов с потенциальными инвесторами. Особое внимание будет уделено внедрению принципов устойчивого развития в инфраструктурные проекты.

В программе форума запланирован конгресс свободных экономических зон стран БРИКС, а также несколько рабочих сессий на различные темы. Среди них: «Вызовы и возможности: оптимизация нормативной правовой базы ОЭЗ», «Инфраструктура в ОЭЗ: создание и эффективное функционирование», «Низкоуглеродное развитие ОЭЗ», «Международная практика внедрения ESG-модели», «Биржа деловых контактов. B2B-встречи».

Во второй день форума участники смогут посетить промышленные объекты ОЭЗ ТВТ «Дубна» и принять участие в круглых столах по важным направлениям развития ОЭЗ. Также будет организована защита проектов участников образовательной программы «Лидеры развития территорий: создание и развитие ОЭЗ». Завершится мероприятие пленарным заседанием на тему «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике».

Форум пройдет 3–4 октября в городе Дубна, Московская область. Глава Дубны отметил, что такие мероприятия способствуют развитию инвестиционной привлекательности региона и созданию благоприятных условий для бизнеса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.