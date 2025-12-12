В Дубне завершили 90% сборки нового компьютерного томографа для больницы

В Дубне на 90% завершили сборку нового компьютерного томографа последнего поколения для главного корпуса городской больницы. Оборудование установили в специально подготовленном помещении, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В главном лечебном корпусе Дубненской больницы завершили 90% сборки нового компьютерного томографа. Для установки аппарата заранее подготовили специализированное помещение с учетом всех технических и медицинских требований.

Это второй томограф в больнице. Первый аппарат работает круглосуточно и обслуживает до 60 пациентов в сутки. Новый томограф оснащен искусственным интеллектом, отличается высокой скоростью работы и позволяет проводить исследования коронарных артерий и сердца с 3D-реконструкцией. Оборудование поступило в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Подобные аппараты ранее использовались только в региональных и специализированных медицинских центрах.

Глава Дубны Максим Тихомиров сообщил, что в ближайшее время специалисты приступят к наладке оборудования, а на следующей неделе начнется обучение медицинского персонала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.