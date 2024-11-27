сегодня в 18:37

В Дубне запустят новый цех по производству косметики

В ОЭЗ «Дубна» компания производит парфюмерно-косметические средства торговых марок LIBREDERM, Sebocelin, Vegan up и AEVIT. Сейчас предприятие в месяц производит до 1,5 млн косметических средств. После ввода в эксплуатацию новых площадей компания сможет увеличить объем выпуска до 3 млн единиц в месяц, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В I квартале 2025 года «Биофармлаб» планирует завершить строительство еще одного производственного корпуса площадью более 3,7 тыс. кв. метров.

Продукция компании продается по всей России, а также экспортируется в 19 стран мира. В прошлом году бренд вышел на арабский регион — в ОАЭ, Катар, Иран.

«На мощностях нашего завода производится более 500 видов продукции: средства для базового увлажняющего ухода, антивозрастные кремы, продукция для волос и многое другое. Предприятие отвечает международным стандартам GMP. Расширение мощностей позволит нам увеличить матрицы и объемы выпускаемых линеек», — сказал директор завода «Биофармлаб» Иван Дымчук.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.