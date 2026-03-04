В Дубне запустили российскую базовую станцию YADRO

Производственный комплекс YADRO в ОЭЗ «Дубна» обеспечили связью с помощью базовой станции собственного производства. Оборудование работает в коммерческой сети «Билайн» под реальной нагрузкой и покрывает всю территорию предприятия в Подмосковье, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания YADRO, входящая в ИКС Холдинг, развернула на площадке «YADRO Фаб Дубна» базовую станцию YADRO BTS8100. Оборудование функционирует в коммерческой сети «Билайн» и обеспечивает стабильную голосовую связь и передачу данных на всей территории предприятия площадью 42 тыс. кв. м. На производстве работают более 800 сотрудников.

«Развертывание сети на собственной производственной площадке позволяет компании использовать оборудование в ежедневной работе и на практике подтверждать его качество, стабильность и соответствие требованиям одного из крупнейших мобильных операторов страны», — пояснила директор по развитию телекоммуникационного направления YADRO Юлия Клебанова.

Представители оператора связи также подтвердили устойчивую работу станции под реальной нагрузкой. По словам директора по развитию сети радиодоступа «Билайна» Ольги Раминой, компания уже приступила к установке решений YADRO и планирует в течение года запустить около тысячи отечественных базовых станций в коммерческую эксплуатацию.

Производственные мощности «YADRO Фаб Дубна» позволяют выпускать в среднем 50 тыс. единиц телекоммуникационного оборудования в год. При необходимости предприятие готово увеличить объемы для обеспечения потребностей российских операторов связи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.