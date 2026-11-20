Компания «Гетмобит», резидент особой экономической зоны «Дубна», разработала онлайн-инструмент «Навигатор решений». Он сокращает предпроектную подготовку цифровых рабочих мест с нескольких недель до нескольких минут, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Навигатор решений» помогает предприятиям спроектировать цифровые рабочие места с учетом задач бизнеса, существующей ИТ-инфраструктуры и совместимости российских и зарубежных продуктов.

Более 80% развернутых в России виртуальных рабочих мест (VDI) по-прежнему работают на зарубежных платформах. При переходе на отечественные продукты компаниям необходимо интегрировать их с закупленным оборудованием и программами без остановки бизнес-процессов. Обычно это требует многодневного анализа и участия опытных системных архитекторов.

Пользователь указывает бизнес-задачу, параметры текущей и будущей инфраструктуры: компьютерный парк, VDI-платформы и системы видеоконференцсвязи. Сервис на основе матрицы совместимости подбирает компоненты для офисной, удаленной или гибридной работы, определяет их роли и взаимосвязи.

«Для бизнеса с парком от 1000 рабочих мест это означает ускорение старта проектов миграции на 80% и возможность подобрать решение, которое позволит сэкономить до 60% капитальных затрат за счет повторного и эффективного использования существующего оборудования и ИТ-инфраструктуры», — отметил директор департамента управления продуктовым портфелем «Гетмобит» Василий Шубин.

По его словам, основу сервиса составили опыт внедрений и база архитектурных сценариев. Диалог с заказчиками и партнерами помогает совершенствовать решения и подготовку проектов.

Платформа предлагает более 10 типовых сценариев, включая работу в двух независимых сегментах сети с одного устройства, оптимизацию видеоконференцсвязи в виртуальной среде и создание защищенных рабочих мест на тонких клиентах. Сервис открыт на сайте разработчика.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев подчеркнул, что разработка помогает оценить имеющуюся инфраструктуру и перейти на отечественные ИТ-продукты без остановки бизнес-процессов. По его оценке, такие инструменты отвечают потребностям бизнеса и способствуют технологическому суверенитету страны.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.