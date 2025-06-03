В Дубне запускают завод по производству растворов для контактных линз

Компания «Окей Вижен Технологии», резидент подмосковной особой экономической зоны «Дубна», получила разрешение на ввод в эксплуатацию завода по производству растворов для ухода за контактными линзами. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Группа компаний «Окей Вижен Технологии», которая является ведущим российским производителем контактных линз и осуществляет полный цикл производства, с 2019 года является резидентом ОЭЗ «Дубна». На новом заводе компания займется производством средств для ухода за контактными линзами, в том числе теми, которые сегодня не производятся в России. Площадь нового производства составит более 2 000 кв. м. Общий объем инвестиций оценивается почти в 280 млн рублей. На предприятии дополнительно создано 30 новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания разработала и успешно внедрила в мировую практику уникальную запатентованную технологию Defocus Control Technology для лечения прогрессирующей близорукости с помощью мягких контактных линз с управляемым периферическим дефокусом, а также стала первой российской компанией, которая запустила производство одноступенчатой пероксидной системы для ухода и хранения линз One Step+ и первой компанией, разработавшей и внедрившей уникальную склеральную линзу SMARTFIT с открытым дизайном.

«Сегодня наша компания проходит весь путь: от разработки продукта, его клинической апробации, производства, реализации и дальнейших постмаркетинговых исследований, которые для нас также важны. Запуск нового производственно-лабораторного комплекса позволит нам увеличить производственные мощности на 40%. Таким образом, мы сможем в месяц выпускать более 150 тыс. линз. А выпускаемые растворы смогут полностью заменить импортные аналоги», — отметил генеральный директор компании «Окей Вижен Технологии» Сергей Шулика.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.