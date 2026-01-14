В Дубне впервые обеспечили устойчивую циркуляцию пучка в коллайдере NICA

В Дубне на базе Объединенного института ядерных исследований впервые достигнута устойчивая циркуляция пучка ядер ксенона в нижнем кольце коллайдера NICA, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мегасайенс-проект NICA, реализуемый в Дубне, сделал значительный шаг вперед: в нижнем кольце коллайдера удалось обеспечить устойчивую циркуляцию пучка ядер ксенона, которая длилась более 100 микросекунд. Этот результат свидетельствует о стабильной работе оборудования и готовности комплекса к проведению более сложных экспериментов.

По словам заместителя начальника Ускорительного отделения Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ по научной работе Анатолия Сидорина, достижение устойчивой циркуляции стало итогом 15-летней работы и подтверждает соответствие техническим требованиям всех вспомогательных систем, а также надежность технологии изготовления магнитов и сборки магнитно-криостатной системы.

В реализации проекта участвовали более четырехсот сотрудников ускорительного отделения и других подразделений ЛФВЭ ОИЯИ. В ближайшее время планируется скорректировать орбиту пучка, ввести в эксплуатацию высокочастотную систему и инжектировать пучок ионов ксенона во второе кольцо коллайдера. Завершающим этапом станет столкновение двух пучков, запланированное на март этого года.

