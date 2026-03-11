В Дубне разработали три медприбора для замены импорта

Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает разработку трех образцов медицинского оборудования для диагностики, два из которых планируют зарегистрировать уже в 2026 году. Инвестиции в проект составили около 330 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Резидент особой экономической зоны «Дубна» «Биомедицинская компания» завершает разработку двух автоматизированных систем анализа и прибора для серийного выпуска тест-полосок для раннего выявления заболеваний. Общий объем инвестиций в проект достиг около 330 млн рублей.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что компания специализируется на создании оборудования и реагентов по собственным инновационным технологиям in vitro-диагностики. Два новых устройства планируют подготовить к регистрации в качестве медицинских изделий уже в этом году.

Генеральный директор ООО «Биомедицинская компания» Николай Осин рассказал об автоматизированной системе для скрининга наследственных заболеваний новорожденных.

«Аппаратно-программный комплекс позволит в автоматическом режиме проводить количественное определение маркеров базового неонатального скрининга, а также биохимического скрининга в первом и втором триместре беременности. Устройство не имеет отечественных аналогов и предназначено для импортозамещения и расширения спектра исследований в сфере охраны материнства и детства», — пояснил Осин.

Вторая разработка — система иммунохроматографического анализа, способная выявлять до 24 видов биопатогенов в одном образце. По данным компании, она не имеет ни отечественных, ни зарубежных аналогов.

Третий прибор — наноплоттер для производства мультиплексных тестов. Он позволяет наносить нанограммы биоматериала на тест-полоски и совмещать несколько анализов в одном исследовании. Такая полоска способна одновременно определять десятки аналитов в образце объемом 50–100 микролитров сыворотки или цельной крови.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.