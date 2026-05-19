В Дубне разработают российскую САПР кабельных систем

Резидент ОЭЗ «Дубна» — АО «Цифровая мануфактура» — и компания АСКОН договорились о совместной разработке системы автоматизированного проектирования кабельных систем (САПР КС). Проект реализуют в рамках интеграции САПР МАКС с решениями АСКОН.

Новый программный продукт позволит заместить иностранное ПО и станет комплексным решением для стратегических отраслей промышленности. Система обеспечит создание интегральной модели электрических соединений и управление их жизненным циклом в составе единой цифровой модели изделия.

«Сотрудничество с компанией АСКОН — это объединение передовых инженерных компетенций для решения задачи по обеспечению цифрового суверенитета. Новый уровень интеграции и взаимодействия САПР МАКС с программными продуктами АСКОН позволит предприятиям перейти к принципиально иному уровню проектирования, где электрические соединения являются неотъемлемой частью единой цифровой модели изделия. Это обеспечит бесшовную передачу данных, минимизацию ошибок и сокращение сроков вывода сложной техники на рынок», — отметил генеральный директор АО «Цифровая мануфактура» Михаил Ерофеев.

В основе решения — синергия продуктов двух компаний. САПР МАКС обеспечит расчетные модули, графический редактор и инструменты работы с конструкторской документацией, а АСКОН — управление структурой данных, интеграционные механизмы и 3D-маршрутизацию. Система охватит полный цикл разработки — от управления требованиями и подбора компонентов до подготовки производства, что повысит эффективность проектирования в авиастроении, судостроении и ракетно-космической отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.