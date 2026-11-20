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Предприятие «СИННОВА» из Дубны рассчитывает увеличить максимальную производственную мощность с 10 тыс. до 30 тыс. миниатюрных автоматических огнетушителей в месяц в первом квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприятие планирует нарастить мощности после получения разрешительных документов и завершения подготовительных работ, сообщил генеральный директор и учредитель «СИННОВА» Олег Антипов. Для расширения выпуска потребуются технологическое оборудование, пресс-формы и специальные материалы.

Компания разработала автоматический огнетушитель весом 0,76 г для защиты небольших замкнутых пространств, включая электрические розетки, сетевые фильтры и распределительные коробки. По данным экспертной комиссии RURECORD, устройство установило мировой рекорд в номинации «Самый маленький автоматический огнетушитель в мире».

Инвестиции непосредственно в разработку составили около 3 млн рублей. При создании изделия предприятие использовало 3D-моделирование и прототипирование. Эти технологии позволили разработать конструкцию устройства и специальный полимерный материал. Компания рассчитывает снизить себестоимость и установить цену огнетушителя на уровне стоимости обычной электрической розетки.

Разработкой заинтересовались представители Казахстана, Белоруссии и Китая. Предприятие проводит встречи с потенциальными партнерами и согласовывает основные корпоративные условия сотрудничества.

Научно-исследовательское предприятие «СИННОВА» специализируется на решениях в сфере пожаротушения и новых функциональных материалах. Помимо миниатюрных огнетушителей, компания разрабатывает радиационно-стойкие и программируемые полимеры с термоиндуцированным откликом, а также устройства и установки пожаротушения на их основе. Один из проектов получил поддержку фонда содействия инновациям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

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