В Дубне начали производить 5 новых антибиотиков для лечения тяжелых заболеваний

Компания «Алтегра» (группа компаний «Алфарма»), резидент особой экономической зоны «Дубна», запустила в производство 5 новых уникальных антибиотиков. В ближайшее время на территории производственного комплекса компания приступит к производству еще 7 новых препаратов, предназначенных для лечения инфекционных заболеваний, тяжелых внутрибольничных инфекций мочевыводящей системы, дыхательных путей, а также при сепсисе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области на Международном форуме ОЭЗ-2024 Екатерина Зиновьева отметила, что за восемь месяцев 2024 года компания выпустила более 3 млн флаконов лекарственных средств. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год.

«Сейчас антибиотики предприятия «Алтегра» для лечения различных инфекционных заболеваний поставляются в больницы по всей России и в страны СНГ, в дальнейшем компания планирует расширить точки сбыта. Так, например, уже сейчас некоторые препараты группы компании зарегистрированы в Монголии и Камбодже. Сейчас предприятие ждет аудит из ОАЭ и занимается регистрацией препаратов в Китае», — рассказала Зиновьева.

Производственные помещения «Алтегра» на территории ОЭЗ «Дубна» занимают более 3 000 кв. метров. Там расположены физико-химическая, микробиологическая и научно-исследовательская лаборатории, специалисты которой занимаются разработкой новых препаратов. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 20 млн флаконов в год. На данный момент предприятие производит лекарственные средства в порошках для дальнейшего приготовления раствора. Новые препараты компания планирует производить также и в твердой форме — в капсулах и таблетках.

«В 2024 году мы запустили в производство антибактериальный препарат «Азактер-АФ», антибиотик для лечения и профилактики некоторых видов кандидоза «Микафуцид», антибиотики широкого спектра действия «Руцектам» и «Рацебактам», а также выпустили 5 новых дозировок «Сульмаграфа». В ближайшее время планируем запустить производство — «Меропенем», «Ацинобактам», «Тигелин», «Каспоменер», «Тобраменер», а также «Колистин-АФ» и «Колистиметат», который мы также планируем производить в уникальной дозировке. На текущий момент наша компания производит 21 препарат. Это и те лекарственные средства, которые относятся к категории импортозамещающих. Например, «Микафуцид», «Лансон АФ», — отметила генеральный директор «Алтегра» Ольга Турчанинова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.