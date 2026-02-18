В Дубне ежегодно производят до 50 тысяч единиц телекоммуникационного оборудования

Предприятие YADRO Фаб Дубна в особой экономической зоне «Дубна» способно выпускать до 50 тысяч единиц телекоммуникационного оборудования в год, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Производственные мощности YADRO Фаб Дубна позволяют ежегодно выпускать в среднем 50 тысяч единиц телекоммуникационного оборудования. В конце прошлого года на предприятии запустили новую линию по производству базовых станций YADRO, поддерживающих стандарты GSM и LTE во всех основных диапазонах, используемых российскими операторами.

Архитектура платформы 5G-Ready обеспечивает возможность перехода к сетям пятого поколения путем обновления программного обеспечения без замены аппаратной базы. На предприятии выполняются все ключевые этапы производства: изготовление печатных плат, монтаж электронных модулей, настройка радиофильтров, интеграция, тестирование и подготовка базовых станций к отгрузке.

Компания YADRO, входящая в ИКС Холдинг, при необходимости готова оперативно увеличить производственные мощности для полного покрытия потребностей операторов в телекоммуникационном оборудовании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.