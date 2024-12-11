В Домодедово подписан договор аренды участка по программе «Земля за рубль»

В городском округе Домодедово подписан договор аренды земельного участка по программе импортозамещения Московской области «Земля за рубль» с обществом с ограниченной ответственностью «ОДШ», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Компания «ОДШ» является отечественным производителем металлических дверей и окон, обрамлений дверей шахт лифтов, а также сертифицированным подрядчиком на проведение работ по монтажу лифтового оборудования. Специализируется на производстве лифтовых порталов и сопутствующих изделий для монтажа лифтового оборудования.

Клиентами компании являются крупнейшие строительные организации страны, что позволяет предлагать рынку конкурентные цены при высоком качестве выпускаемой продукции.

ООО «ОДШ» имеет официальные соглашения, подтвержденные договорами поставки и подряда, на монтаж собственных изделий с ведущими компаниями на рынке строительства.

Дополнительным направлением компании является выполнение строительных работ по монтажу/замене лифтового оборудования.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.



«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.