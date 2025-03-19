сегодня в 05:04

В Домодедово начали строить завод по производству оборудования

В Домодедово в рамках программы импортозамещения «Земля за 1 рубль» начали строить предприятие по производству современного оборудования, сообщили в пресс-службе округа.

Концепция проекта по созданию производства современного оборудования предполагает возведение здания площадью более 800 кв. м.

Здесь будут производить компрессорное, пневматическое и электрическое оборудование, включая аксессуары, контроллеры, клеммы и электрические принадлежности. Планируется создать 26 новых высококвалифицированных рабочих мест.

Запуск производства намечен на конец 2027 года.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.