В Домодедове развивают производство стеклоконструкций в здании фабрики

Глава Домодедова Евгения Хрусталева посетила предприятие «ДомГласс», которое работает в здании бывшей Константиновской шерстопрядильной фабрики. Руководство компании представило производственные линии и обсудило с администрацией перспективы развития, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предприятие «ДомГласс» размещается в историческом здании бывшей Константиновской шерстопрядильной фабрики. Промышленная площадка получила новую жизнь: сегодня здесь организовано современное производство стеклянных конструкций. Экскурсию по цехам для главы округа Евгении Хрусталевой и советника главы, депутата совета депутатов Александра Пашкова провел генеральный директор компании Андрей Юркевич, который познакомил гостей с технологическим процессом и этапами изготовления продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.