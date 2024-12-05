В Домодедове на земле за 1 рубль запустят производство звукоизоляционных панелей

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственного ГБУ МО «СтройЭксперт» с высоты полета коптера провели обследование стройплощадки в микрорайоне Северный города Домодедово. Здесь на участке площадью 2,4 гектара компания «Акустик Ру» строит производственно-складской комплекс для выпуска звукоизоляционных панелей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участок для организации импортозамещающего производства был предоставлен компании в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Реализовать коммерческий проект застройщику помогают специалисты центра содействия строительству при правительстве Московской области.

На данный момент на объекте выполнены работы по устройству временных дорог из щебня и складской площадки. Также оборудован пункт мойки колес транспортных средств, установлен бункер для сбора мусора, информационный щит и стенд пожарной защиты.

Здание будет двухэтажным и займет площадь более 9 тысяч квадратных метров. Производственная зона займет более 4 тысяч квадратных метров. Для рабочего персонала предусмотрены раздевалки, душевые и комната приема пищи. На прилегающей территории запланирована парковка на 19 машино-мест.

Завершение строительства намечено на четвертый квартал 2025 года. Ожидается, что после ввода объекта в эксплуатацию для жителей Домодедово появится около 40 новых рабочих мест. Всего на производстве будут трудиться 147 человек.

Реализация данного проекта принесет в экономику Подмосковья порядка 310 миллионов рублей инвестиционных средств.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.