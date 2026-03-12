В Долгопрудном оптимизируют склад компании «УДТ-Техника»

Компания «УДТ-Техника» из Долгопрудного повысит эффективность складской работы в рамках федерального проекта «Производительность труда». За шесть месяцев предприятие планирует увеличить выработку на 10% и сократить незавершенное производство и время процессов на 10%, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприятие участвует в проекте с января 2026 года. Совместно со специалистами регионального центра компетенций Московской области компания определила целевые показатели и перешла к этапу диагностики и внедрения улучшений на пилотном потоке.

Оптимизацию начали со складского направления. В дальнейшем полученные решения планируют распространить и на другие подразделения. Ожидается, что это позволит повысить общую эффективность работы предприятия.

Компания «УДТ-Техника» специализируется на поставках запчастей, сервисном обслуживании и ремонте спецтехники. Подать заявку на участие в проекте «Производительность труда» можно через ИТ-платформу Производительность.рф. Дополнительная информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.