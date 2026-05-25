В Долгопрудном объявили конкурс на благоустройство парка

Конкурс на благоустройство парка на улице Парковая объявили в городском округе Долгопрудный. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Подрядчику предстоит выполнить работы по благоустройству парка по адресу: г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 39. Площадь территории составляет 6,1 га.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству парка в городском округе Долгопрудный Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы проведут в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование предусмотрено за счет бюджета Московской области и бюджета городского округа Долгопрудный. Завершить реализацию проекта планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.