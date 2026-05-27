В Дмитровском округе запустят производство пантовой продукции

Ферму благородных европейских оленей «Благородный север» развивают предприниматели в Дмитровском округе Подмосковья. Проект уже получил поддержку центра «Мой бизнес», а хозяйство зарегистрировало собственный товарный знак, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Семейный проект реализуют Екатерина Валова и ее супруг Павел. Сейчас на ферме содержатся 16 оленей, недавно здесь родился первый олененок, а стадо впервые вывели на пастбище.

«Хозяйство «Благородный север» — это семейный проект, над которым работаем я и мой супруг Павел. Сегодня на ферме живут 16 оленей, а на днях у нас произошло сразу два важных радостных события — на нашей ферме родился первый олененок. Сейчас выбираем для него имя. А еще стадо впервые вышло на пастбище», — рассказала Екатерина Валова.

Помимо разведения животных, предприниматели планируют наладить выпуск пантовой продукции для красоты и здоровья, а в дальнейшем — проводить экскурсии и знакомить гостей с основами оленеводства.

Хозяйство зарегистрировало товарный знак «Благородный север» при поддержке центра «Мой бизнес» Московской области. Специалисты помогли подать заявку, и бренд внесен в реестр Роспатента. Также предприниматели получили услугу по содействию в оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и сейчас проходят этап популяризации продукции. После выхода на маркетплейсы они намерены воспользоваться региональной субсидией.

Проект поддерживает и администрация Дмитровского муниципального округа, которая помогает решать земельные вопросы для расширения пастбищ. Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в том числе в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.