В Дмитровском округе запустили производство электромобилей для полиции

Производство специализированных электромобилей «Урбис» для правоохранительных органов запустили на заводе «Конкордия» в Дмитровском муниципальном округе Подмосковья. Первые образцы направили на государственные испытания, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Завод «Конкордия» начал выпуск линейки легких и маневренных электромобилей «Урбис», предназначенных для работы сотрудников полиции при обеспечении массовых мероприятий в крупных городах. После прохождения государственных испытаний предприятие планирует выйти на объем до 300 спецмашин в год. При этом производственные мощности позволяют увеличить выпуск.

Предприятие специализируется на производстве электробусов, гольфкаров и коммунальной техники. Продукция поставляется для Минобороны, а также частным и корпоративным клиентам по всей России. Среди преимуществ новой модели — доступная стоимость и инженерное решение, позволяющее быстро заменять аккумулятор.

Параллельно завод продолжает выпуск флагманской линейки коммунальных электромобилей «Апекс», включая поливомоечные и подметальные машины. Эта техника востребована у городских служб Москвы и промышленных предприятий других крупных городов страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.