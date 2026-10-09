В Дмитровском округе построят завод сухих кормов для животных за 4 млрд руб

Компания «Петкорм» построит в Дмитровском муниципальном округе завод по производству сухих кормов для кошек и собак. Проект рассчитан на 2026–2029 годы и предусматривает инвестиции в размере 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и учредитель ООО «Петкорм» Роберт Имангулов подписали соглашение о сотрудничестве на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026». Документ закрепляет взаимодействие сторон при строительстве завода сухих кормов для домашних животных в Дмитровском муниципальном округе.

Инвестиции составят 4 млрд рублей. На предприятии запустят две линии мощностью по 25 тыс. тонн продукции в год каждая. Завод сможет выпускать 50 тыс. тонн сухих гранулированных кормов для кошек и собак ежегодно. Проект реализуют в 2026–2029 годах, создав 80 рабочих мест.

«Новый завод станет еще одним современным производством и позволит увеличить выпуск отечественных кормов для домашних животных. Важно, что проект предусматривает создание новых рабочих мест и дальнейшее развитие промышленной площадки в регионе», — отметил Вячеслав Духин.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что «Петкорм» специализируется на кормах для кошек и собак. Действующий завод компании площадью 10 тыс. кв. метров построили в Дмитровском округе в 2018 году. С декабря 2021 года он работает круглосуточно и выпускает около 1 250 тонн продукции в месяц.

На предприятии используют современные технологические линии, работают собственная лаборатория контроля качества и экспериментальный цех для разработки рецептур. Новый проект будет способствовать развитию производства продукции с высокой добавленной стоимостью и укреплению позиций региона на рынке отечественных кормов.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.