В Дмитровском округе построят рыбоперерабатывающий комплекс

Компания «Фуд-Тим» планирует к 2028 году построить в Дмитровском округе комплекс, который сможет выпускать до 800 тонн готовой рыбной продукции в год. Инвестиции составят 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашение о сотрудничестве по проекту подписали заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и директор по развитию ООО «Фуд-Тим» Олеся Попова на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026».

Производственные и складские мощности разместятся на территории площадью 10 тыс. кв. метров. Комплекс будет выпускать от 600 до 800 тонн готовой продукции в год и создаст 600 рабочих мест. Завершить проект стоимостью 1 млрд рублей планируют в 2028 году.

«Рыбопереработка – перспективное направление для Подмосковья. У нас уже в этой отрасли работают около 40 предприятий. Мы заинтересованы в том, чтобы в регионе появлялось больше современных производств, которые позволяют глубже перерабатывать сырье и выпускать востребованную продукцию», — отметил Вячеслав Духин.

Он подчеркнул, что новые мощности должны обеспечивать качество, доступность и свежесть продукции для жителей региона.

«Фуд-Тим» перерабатывает рыбу и выпускает рыбные полуфабрикаты. Компания работает с охлажденным атлантическим лососем и дикой российской рыбой, разрабатывает технологии и производит продукты из нерки, чавычи, кеты, горбуши, макруруса, минтая, омуля, муксуна и сига. Технологии позволяют доставлять сырье за 1–3 дня после вылова без заморозки. Действующее производство площадью 2 тыс. кв. метров оснащено современным оборудованием для глубокой переработки и контроля качества.

Компания также развивает акваферму в Талдомском округе площадью около 1 тыс. кв. метров. На ней установлено 12 рыбоводных установок для выращивания клария угревидного. В 2025 году «Фуд-Тим» произвела 890 тонн продукции. Экспорт рыбы и морепродуктов превысил 165 тонн. Продукцию поставляют в Беларусь, Азербайджан, Армению, Грузию и ОАЭ.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.