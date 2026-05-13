В Дмитровском округе построили 80% парка «Северные Врата»

Строительство индустриального парка «Северные Врата» в Дмитровском округе Подмосковья завершено на 80%. Сейчас на площадке заканчивают монтаж инженерных систем, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Дмитровском округе продолжается реализация проекта индустриального парка «Северные Врата». Девелопером выступает компания RDS. Общий объем инвестиций составляет 18 млрд рублей.

«В Подмосковье активно развивается индустриальная промышленная инфраструктура. Сегодня в регионе действует более 70 индустриальных парков, еще ряд проектов находится на этапе реализации. Так, в Дмитровском округе идет строительство индустриального парка «Северные врата». Инвестиции в проект — 18 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На площадке завершается инженерное оснащение двух производственно-складских корпусов площадью 16 тыс. и 18 тыс. квадратных метров. Уже установлены системы пожарной сигнализации и спринклерного пожаротушения, подключено отопление.

«Дмитровское направление является одним из наиболее востребованных промышленно-складских коридоров Подмосковья. Кроме того, парк расположен на первой линии А-107 с выходом на ЦКАД. Работы идут по графику — уже во втором квартале два первых корпуса будут готовы принять резидентов», — отметил генеральный директор RDS Захар Вальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.