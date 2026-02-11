В Дмитровском округе открыли линию переработки крупногабаритных шин

Компания «Дмитровский завод РТИ» запустила новую линию по переработке шин диаметром до 4,5 метров в Дмитровском округе. Инвестиции в проект составили 200 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Дмитровский завод РТИ», занимающийся сбором и утилизацией автомобильных шин, открыл новую производственную линию, позволяющую перерабатывать крупногабаритные шины диаметром до 4,5 метров. Предприятие расположено в Дмитровском муниципальном округе.

Завод также перерабатывает электронику, текстиль и обувь, а из переработанных материалов выпускает плитку и другую продукцию. С 2012 года предприятие считается крупнейшим в России по переработке шин. Сейчас на заводе работают более 300 жителей Московской области.

В прошлом году в развитие мощностей и инфраструктуры сбора инвестировали свыше 1 млрд рублей. Запуск новой линии обошелся в 200 млн рублей. В 2026 году компания планирует открыть еще одну линию — по переработке отходов, отметила заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Производительность новой линии составляет 10 тонн в час, что позволяет перерабатывать до 70 тысяч тонн шин в год — это более 2000 карьерных шин. Управление линией осуществляется дистанционно.

В прошлом году завод открыл цех по производству резиновой крошки для детских и спортивных площадок площадью 1,4 тыс. кв. м.

Автовладельцы Подмосковья могут бесплатно сдать старые шины на переработку в один из почти 300 пунктов приема «Дмитровского завода РТИ». Адреса пунктов размещены на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.