В деревне Дубровское реализуется новый инвестиционный проект

На территории муниципального округа Истра в деревне Дубровское, на земельном участке площадью 40 га, реализуется новый инвестиционный проект «Строительство склада (сырохранилища)», передает пресс-служба администрации городского округа.

Инвестором нового проекта выступает ООО «Фермер Олег Сирота». Именно он, знаменитый сыровар муниципального округа Истра ежегодно проводит традиционные сырные фестивали, нашумевшие на всю страну.

Площадь сырохранилища составит более 1,4 тыс. кв. м, что является первой очередью строительства завода по изготовлению твердых и полутвердых сыров.

Стоит отметить, что плановый объем инвестиций в проект составит 120 млн. рублей. Планируется создать 10 дополнительных рабочих мест.

Реализация инвестиционного проекта началась в 2025 году, а его завершение запланировано на март 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.