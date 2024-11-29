В декабре 2024 года ключевая ставка может достичь 23%

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что в декабре 2024 года Банк России, скорее всего, снова повысит ключевую процентную ставку на 2 процентных пункта — до 23%. Он отметил, что регулятор может оставить оптимистичный прогноз о снижении ставки до 21% к середине 2025 года, однако это зависит от стабилизации экономической и геополитической ситуации, которая пока не наблюдается, сообщает АБН24 .

Основной причиной повышения ставки является валютная нестабильность, вызывающая девальвацию рубля и рост инфляции. Если курс доллара превысит 117–122 рублей к середине декабря, возможен более резкий шаг — повышение ставки на 3–4 п. п., что приведет к ее максимальному уровню в 25%.

Снижение ставки возможно не раньше первого квартала 2025 года, а более реалистичный срок — конец 2025 года. Повышение ключевой ставки негативно скажется на производственном секторе, усложняя доступ к кредитам и увеличивая издержки на импорт.

«При официальной инфляции в 8,5% ставка в 23–25% выглядит слишком высокой и ставит под сомнение баланс монетарной политики», — пояснил эксперт.

Сочетание высокой ставки, девальвации рубля и инфляции создает риск стагфляции — ситуации, когда экономика сталкивается с застоем и инфляцией одновременно. Для выхода на устойчивый рост необходимо преодолеть текущий финансово-экономический кризис.