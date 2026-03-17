В Черноголовке аренда участка выросла до 19 млн руб в год

Комитет по конкурентной политике Московской области с 10 по 13 марта 2026 года провел 62 земельно-имущественных аукциона. Самую высокую цену зафиксировали на торгах по аренде участка под ИЖС в Черноголовке — годовая ставка достигла 19 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Самым результативным стал аукцион по аренде земельного участка площадью около 7 соток в переулке Новосельском в городском округе Черноголовка. Начальная цена годовой аренды составляла 1 132 797,12 рубля. В торгах участвовали 11 претендентов, а итоговая ставка выросла в 17 раз — до 19 млн рублей в год.

Неделей ранее участок в этом же районе также показал рекордную стоимость по итогам недели. Тогда в аукционе приняли участие 12 претендентов.

Подобрать земельный участок или помещение в Подмосковье можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Пользователи могут выбрать объект по местоположению, площади, цене и формату приобретения — аренда или продажа, а также построить маршрут до ближайшей инфраструктуры.

Информация о закупках и торгах региона публикуется и в мессенджере МАХ на странице комитета. В канале размещают подборки актуальных лотов и разъяснения о порядке участия в аукционах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.