В Чехове строят фабрику по производству кондитерских изделий из орехов и сухофруктов

Компания «Орбита» планирует открыть кондитерскую фабрику в Чехове, на улице Литейная. Там строят производственный цех площадью 1 500 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба Медиабанка Подмосковья.

Рабочие расчистили участок, подготовили фундамент и металлический каркас здания. Следующий этап — возведение наружных стен из сэндвич-панелей.

Администрация округа Чехов поддержала производителя. Она предоставила ему для строительства фабрики участок в аренду на льготных условиях.

«По государственной программе «Земля за 1 рубль» мы получили надел площадью около 1 га. Его выделили сроком на три года по льготной арендной ставке за 1 рубль. В случае успешной реализации проекта мы получим право выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости», — отметила совладелец компании ООО «Орбита» Мафтуна Шарипова.

Строительство фабрики завершили на 50%. В мае планируют закончить его, затем — ввести фабрику в эксплуатацию, а в III квартале — начать полноценное производство кондитерских изделий.

На предприятии создадут 65-70 новых рабочих мест. В бюджет округа направят дополнительные налоговые отчисления. Увеличат объемы производства и продажи кондитерской продукции.

«Сейчас набираем сотрудников — открыли свыше 50 вакансий. Всего планируем взять на работу более 25 специалистов и порядка 40 наладчиков, инженеров, операторов. Нужны и хорошие технологи для производства здорового питания для населения. Будем приглашать и обучать молодых специалистов. С этой целью сотрудничаем с местными техникумами», — рассказала Шарипова.

«Орбита» реализует программу импортозамещения и производит кондитерские изделия из орехов и сухофруктов под торговой маркой ROYAL MUBARAK. Фирма также выпускает снеки и напитки с содержанием сока.

Среди новинок компании — сладости без содержания сахара. Их могут употреблять диабетики. Сертификат «ISO 22000» подтверждает безопасность продукции.

Еще одна новинка — орехи в особой хрустящей оболочке. Их обжаривают необычным образом — без масла. При этом орехи сохраняют свою структуру, вкус и качество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.